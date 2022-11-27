Экономист Григорьев посоветовал российским туристам купить валюту до 5 декабря

Кандидат экономических наук Владимир Григорьев посоветовал россиянам, которые планируют отправиться за границу на новогодние праздники, купить наличные доллары и евро до 5 декабря, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на Sputnik.
Кандидат экономических наук Владимир Григорьев посоветовал россиянам, которые планируют отправиться за границу на новогодние праздники, купить наличные доллары и евро до 5 декабря, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на Sputnik.
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