The Moscow Post

419 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Олег Едаменко
    Глухо, ибо - "своих не бросаем"От "Истока" до "Х...
  • Володя
    захвати силуановаСМИ: Кудрин покин...
  • Сергей Захаров
    А чтобы сделал с этим "специалистом" за его "услуги" нашему государству товарищ И.В. Сталин? Я бы одобрил его решение.СМИ: Кудрин покин...

Экономист Григорьев посоветовал российским туристам купить валюту до 5 декабря

Экономист Григорьев посоветовал российским туристам купить валюту до 5 декабря

Кандидат экономических наук Владимир Григорьев посоветовал россиянам, которые планируют отправиться за границу на новогодние праздники, купить наличные доллары и евро до 5 декабря, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на Sputnik.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх