Иркутск Сегодня

59 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Петр Петрович
    Находить и по законам военного времени- расстрел на местеПолицейские ищут ...
  • Серж Прологов
    ё-о-обть! Аж на 200руб. подняли! Нихуясе! "От прожиточного минимума в стране зависит, в частности, минимальный размер...Прожиточный миним...
  • Леонид Ла Рошель
    Следующий шаг - принятие закона о передачи должности по наследству. Скоро так со всеми "хлебными местами" станет.Депутаты ЗС Приан...

Вихоревский детсад “Сказка” стал дошкольным учреждением года

Вихоревский детсад “Сказка” стал дошкольным учреждением года

Вихоревский детсад “Сказка” стал дошкольным учреждением года. Он победил во всероссийском смотре-конкурсе “Детский сад года”, где коллектив садика представил методические и дидактические материалы в рамках мероприятий 2020-2021 учебного года.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх