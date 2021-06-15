Вихоревский детсад “Сказка” стал дошкольным учреждением года. Он победил во всероссийском смотре-конкурсе “Детский сад года”, где коллектив садика представил методические и дидактические материалы в рамках мероприятий 2020-2021 учебного года.
Вихоревский детсад “Сказка” стал дошкольным учреждением года. Он победил во всероссийском смотре-конкурсе “Детский сад года”, где коллектив садика представил методические и дидактические материалы в рамках мероприятий 2020-2021 учебного года.
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