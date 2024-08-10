Гаспар Ноэ представил в Москве свой фильм "Вихрь"

Скриншот видео Столица на несколько дней станет огромной киностудией. В рамках Московской международной недели кино любой желающий может посетить показы отечественных и зарубежных картин, экскурсии, мастер-классы и концерты на ста точках по всему городу.
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