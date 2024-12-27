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Лавров: Франция предлагала России наладить диалог по Украине без участия Киева

Лавров: Франция предлагала России наладить диалог по Украине без участия Киева

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что французы предлагали Москве начать диалог по урегулированию украинского конфликта, не привлекая при этом Киев.

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