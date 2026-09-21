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"Я и за папу, и за маму". Бывшая жена Павла Буре заявила, что он не платит алименты их детям

"Я и за папу, и за маму". Бывшая жена Павла Буре заявила, что он не платит алименты их детям

Экс-супруга хоккеиста Павла Буре, 40-летняя Алина Буре, заявила, что бывший муж не помогает их троим детям финансово и не видится с ними.

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