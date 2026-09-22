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Лавров заявил, что Генсек ООН путается в своих показаниях по Буче

Лавров заявил, что Генсек ООН путается в своих показаниях по Буче

Глава МИД России Сергей Лавров в рамках выступления на международном форуме «Диалог о фейках 4.0» заявил, что Генсек ООН Антониу Гутерреш путается в своих показаниях по Буче.

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