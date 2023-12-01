Израиль и ХАМАС договорились продлить перемирие еще на один день

Власти Израиля и представители палестинского движения ХАМАС договорились вчера о продлении временного гуманитарного перемирия еще на один день, сообщило издание Wall Street Journal со ссылкой на источники среди официальных лиц Египта.
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