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Еврокомиссия начала расследование против Pornhub

Еврокомиссия начала расследование против Pornhub

Shalan Stewart/Zuma/TASS Еврокомиссия (ЕК) начала расследование против сайта Pornhub и других ресурсов с порнографическим контентом в связи с их нарушением Акта цифровых услуг Евросоюза, связанного с детьми.

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