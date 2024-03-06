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Племянник Аллы Пугачевой о Максиме Галкине*: “Он запудрил Пугачевой мозг на старости лет, уговорил на детей, получил деньги, славу”

Племянник Аллы Пугачевой о Максиме Галкине*: “Он запудрил Пугачевой мозг на старости лет, уговорил на детей, получил деньги, славу”

После выхода альбома “Постскриптум” все несогласные с решениями Кремля и иноагенты вовсю пишут под постом Пугачевой: «слезы», «дай Вам Бог здоровья», «Максим, береги Аллу!» А вот родственники Примадонны, оставшиеся в России, более равнодушны к ее премьере.

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