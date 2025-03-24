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Зэкам дадут работу в Нерчинском Заводе

Зэкам дадут работу в Нерчинском Заводе

Центр занятости для правонарушителей планирует создать местный предприниматель в Нерчинском Заводе. Проект предусматривает строительство комплекса, включающего общежитие и производственные помещения, где будут трудиться лица, отбывающие наказание, сообщили в пресс-службе краевого Минэкономразвития.

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