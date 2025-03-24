Зэкам дадут работу в Нерчинском Заводе

Центр занятости для правонарушителей планирует создать местный предприниматель в Нерчинском Заводе. Проект предусматривает строительство комплекса, включающего общежитие и производственные помещения, где будут трудиться лица, отбывающие наказание, сообщили в пресс-службе краевого Минэкономразвития.