Зэкам дадут работу в Нерчинском Заводе

Центр занятости для правонарушителей планирует создать местный предприниматель в Нерчинском Заводе. Проект предусматривает строительство комплекса, включающего общежитие и производственные помещения, где будут трудиться лица, отбывающие наказание, сообщили в пресс-службе краевого Минэкономразвития.
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