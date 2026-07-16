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Регионы России

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Госдума рекомендует расширить основания для обязательного выдворения иностранных граждан

Госдума рекомендует расширить основания для обязательного выдворения иностранных граждан

Комитет Государственной думы по государственному строительству рекомендовал принять во втором чтении законопроект, расширяющий перечень административных правонарушений, за которые иностранным гражданам грозит выдворение из России.

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