Госдума рекомендует расширить основания для обязательного выдворения иностранных граждан

Комитет Государственной думы по государственному строительству рекомендовал принять во втором чтении законопроект, расширяющий перечень административных правонарушений, за которые иностранным гражданам грозит выдворение из России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии