Кабачки отправили в зону СВО бабушка и внучка из Ярково

Жители села Ярково не просто с удовольствием занимаются работами на огороде, но и передают выращенные овощи в помощь бойцам СВО, сообщает группа администрации Новосибирского района в социальной сети «ВКонтакте».
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