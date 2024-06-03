ВМЕСТЕ - легче ВСЁ
КОРОНОВИРУС - мон...ГЛАВНАЯПравила в нашем домеНаселение РоссииРАДИО для ВасРАДИО МТКомментарииБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВМЕСТЕ - легче ВСЁ

1 439 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонид Ла Рошель
    Картинка хорошая, если воронку заполнить водой из Балтики, Белоруссия станет "морским государством", тогда "белорусск...У поляков то подг...
  • Нина Попова
    Кто такие Миронов и В.И.П.?Победа будет за н...
  • Александр Лагуткин
    🥲Ура! Снова ГАИ

Две новости: хорошая и плохая

Две новости: хорошая и плохая

Начнем с дикости. За деньги, да?»: Новым лицом образования в России стала гламурная Инстасамка! Они сошли с ума? Уже не первый год настойчивое и настырное Министерство цифрового развития втюхивает россиянам свою систему «Сферум», которая предусматривает удалённо - дистанционное образование детей и такое же общение учителей, школьников и их родителей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх