Журнал «Профиль»

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СМИ: Raytheon наймет вышедших на пенсию специалистов для производства ПЗРК Stinger

СМИ: Raytheon наймет вышедших на пенсию специалистов для производства ПЗРК Stinger

Американская компания Raytheon (один из крупнейших поставщиков вооружения для ВС США) решила нанять вышедших на пенсию специалистов, чтобы наладить производство переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) Stinger, 29 июня издание Defense one.

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