Константинов: у Запада есть скрытая схема поставок дальнобойного оружия ВСУ

L

Lyudmila

А куда смотрит наша разведка? Узнали, тут же разхреначили эти сборочные цеха чтобы не успели собрать и пульнуть, а кто там погиб, военные или гражданские хохлы, не столь важно, это их проблемы что ввязались в эту авантюру. Главное чтобы наши граждане не пострадали от тех собранных вооружений и ракет.