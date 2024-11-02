Константинов: у Запада есть скрытая схема поставок дальнобойного оружия ВСУ

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Комментарии
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Ю
Юрий Зубрин
И з этого какой вывод нужно сделать ?Правильно .....
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15 час.
L
Lyudmila
А куда смотрит наша разведка? Узнали, тут же разхреначили эти сборочные цеха чтобы не успели собрать и пульнуть, а кто там погиб, военные или гражданские хохлы, не столь важно, это их проблемы что ввязались в эту авантюру. Главное чтобы наши граждане не пострадали от тех собранных вооружений и ракет.
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14 час.

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