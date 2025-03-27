Реален ли "Четвёртый Рейх"?

Виктор Анисимов *** Европа вновь бряцает оружием. Заявления западных политиков становятся всё более воинственными, Европу одолевает жажда взять реванш за позорное поражение от Советского Союза 80 лет назад.
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