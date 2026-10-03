Бойцы втянули врага в «огневой мешок» на учениях на Юргинском полигоне

В Кемеровской области на полигоне «Юргинский» в рамках учений «Центр-2026» войска Центрального военного округа отработали уничтожение условного противника на неподготовленных оборонительных позициях.
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