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Ura.ru: на Руси 23 июля отмечали день Антония Громоносца

Ura.ru: на Руси 23 июля отмечали день Антония Громоносца

23 июля 2026 года — день, насыщенный различными праздниками. В России празднуют День дачника и чествуют сотрудников уголовно-исполнительной системы, а в мире отмечают Всемирный день китов и дельфинов, написало Ura.

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