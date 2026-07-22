Ura.ru: на Руси 23 июля отмечали день Антония Громоносца

23 июля 2026 года — день, насыщенный различными праздниками. В России празднуют День дачника и чествуют сотрудников уголовно-исполнительной системы, а в мире отмечают Всемирный день китов и дельфинов, написало Ura.
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