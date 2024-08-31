Корабль-батарейка и судно-краболов: необычный морской транспорт

Использованы материалы: скриншот видео В апреле этого года японский Мияко стал похож на призрачный остров: закрытые магазины, больницы без пациентов, неработающие светофоры – произошло массовое отключение электроэнергии.
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