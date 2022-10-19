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Зуб набрал 1+1 в матче с «Бостоном». У него 3 броска, 4 хита и «+3» за 24:21

Защитник «Оттавы» Артем Зуб набрал 1+1 в матче с «Бостоном». Россиянин помог «Сенаторс» обыграть «Брюинс» (7:5) в регулярном чемпионате НХЛ.

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