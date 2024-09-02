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Царьград

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Нетаньяху извинился перед родителями гражданина РФ, погибшего при ударе ХАМАС

Нетаньяху извинился перед родителями гражданина РФ, погибшего при ударе ХАМАС

По его словам, Израиль не смог вернуть шесть заложников из плена.Премьер-министр Биньямин Нетаньяху провёл телефонный разговор с родителями погибшего в секторе Газа Александра Лобанова.

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