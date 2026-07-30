«Его ещё оправдают и вернут награбленное». Бывшему заместителю Шойгу в Минобороны снизили срок заключения на 9 лет

ВераВерная

То что творят суды по военному ведомству уже противно читать. Боевой генерал Иван Попов раскритиковал руководство, получил пять лет колонии, попросился на фронт, но был оставлен за решёткой - недостоин даже умереть за Родину, видимо. А вот "паркетный" генерал Павел Попов, признанный виновным в мошенничестве в особо крупном размере, служебном подлоге, превышении полномочий и незаконном обороте оружия...может выйти на свободу((( Ну и как ко всему этому относиться? Позорище просто...