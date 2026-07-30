Адвокат Денис Сагач проинформировал, что в Москве Второй Западный окружной военный суд снизил срок наказания бывшему заместителю министра обороны РФ генералу армии в отставке Павлу Попову, осужденному за коррупционные преступления.
«Его ещё оправдают и вернут награбленное». Бывшему заместителю Шойгу в Минобороны снизили срок заключения на 9 лет
Комментарии
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Павел Б
ДА ЗДРАВСТВУЕТ РОССИЙСКИЙ СУД ! САМЫЙ ГУМАННЫЙ СУД В МИРЕ ! УКРАЛ НА МИЛЛИАРДЫ..ШТРАФ 85 МИЛЛИОНОВ !
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1 м.
ВераВерная
То что творят суды по военному ведомству уже противно читать. Боевой генерал Иван Попов раскритиковал руководство, получил пять лет колонии, попросился на фронт, но был оставлен за решёткой - недостоин даже умереть за Родину, видимо. А вот "паркетный" генерал Павел Попов, признанный виновным в мошенничестве в особо крупном размере, служебном подлоге, превышении полномочий и незаконном обороте оружия...может выйти на свободу((( Ну и как ко всему этому относиться? Позорище просто...
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1 м.
Румина Мавлеева
Да....так и живём..
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1 м.
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