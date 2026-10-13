Дмитрий Гордон: Кашпировского похоронили в Виннице

Психотерапевта Анатолия Кашпировского похоронили в Виннице на Украине. Об этом сообщил украинский журналист Дмитрий Гордон (признан в РФ иностранным агентом, включен в список террористов и экстремистов) в своем аккаунте в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Премьер Эстонии М...
- Захарова: Джонсон...
- ЛДПР предлагает у...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым