Дмитрий Гордон: Кашпировского похоронили в Виннице

Психотерапевта Анатолия Кашпировского похоронили в Виннице на Украине. Об этом сообщил украинский журналист Дмитрий Гордон (признан в РФ иностранным агентом, включен в список террористов и экстремистов) в своем аккаунте в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).