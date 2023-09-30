ВСУ попытались ударить по российскому региону из «Ураганов»

Минобороны сообщило подробности ночной атаки ВСУ на Белгородскую область. «Ночью 30 сентября около 3:45 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ с применением девяти снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган».
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