УК «Кузбассразрезуголь» присвоен I уровень ESG-индекса по итогам оценкисоциальной и экологической политики

УК «Кузбассразрезуголь» вошла в число российских компаний с высоким I уровнем ESG-индекса. Он составлен кредитным рейтинговым агентством НКР и РБК и оценивает деятельность 114 российских компаний в области устойчивого развития.
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