Олимпийская чемпионка оценила лишение Валиевой стипендии президента России

Бестемьянова посчитала логичным лишение Валиевой стипендии президента России Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова оценила лишение фигуристки Камилы Валиевой стипендии президента России Владимира Путина.
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