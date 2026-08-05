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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Пилот «Индикара» Дейли: «С Норрисом и Риккардо пили до 4 утра после «Инди-500». Ландо прилетел после схода на Гран-при Канады»

Гонщик « Индикара » Конор Дейли поделился историей о том, как пилот « Макларена » в «Формуле-1» Ландо Норрис отправился в Индианаполис сразу же после схода на Гран-при Канады .

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