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Психолог раскрыл секрет, почему люди обзывают друг друга баранами

Психолог раскрыл секрет, почему люди обзывают друг друга баранами

Обзывание «баран» – одно из самых распространенных оскорблений в русском языке. Но почему именно это животное стало символом глупости и упрямства? И как влияет на человека такое оскорбление? На эти вопросы ответил психолог, специалист по психолингвистике.

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