Палестинское движение ХАМАС открыто пригрозило Израилю повторением событий 7 октября 2023 года из-за действий ЦАХАЛ в секторе Газа и отмены запланированных на 28 ноября парламентских выборов в Палестинской автономии.
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