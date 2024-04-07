Патриарх Кирилл выпустит в небо над Кремлем белых голубей

В честь праздника Благовещения Патриарх Кирилл провел богослужение по случаю праздника Благовещения Пресвятой Богородицы, а затем продолжил древнюю традицию, выпустив птиц у стен Благовещенского собора Московского Кремля.
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