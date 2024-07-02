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ОСТАНКИНСКИЕ ВЕДОМОСТИ

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Продажа швейной фурнитуры оптом

Продажа швейной фурнитуры оптом

Реклама Наверное, каждому нравятся красиво и ярко оформленные подарки. В большинстве случаев для этого используются разноцветные ленты из атласа: их принято использовать и на коробках со сладкими подарками, и на букетах, и на мягких игрушках, и на воздушных шарах.

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