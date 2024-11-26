Диетолог Белоусова рассказала про полезные свойства субпродуктов

Они доступнее, чем мясо Внутренние органы животных — субпродукты — часто доступнее по цене, чем мясо, при этом польза от них сопоставима, рассказала радио Sputnik врач-диетолог, нутрициолог Анна Белоусова.
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