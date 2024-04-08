Участники СВО получат приоритет при регистрации на авиарейсы

РБК: Росавиация рекомендовала аэропортам приоритетно обслуживать участников СВО Росавиация направила телеграмму в авиакомпании и операторам аэропортов с рекомендацией предоставить приоритетное обслуживание пассажирам-участникам специальной военной операции (СВО) на Украине.
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