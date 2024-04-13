Пушков назвал условие Шольца для разговора с Путиным не отвечающим реалиям

Global Look Press/IMAGO/Bernd Elmenthaler Выдвинутое канцлером Германии Олафом Шольцем условие для разговора с президентом России Владимиром Путиным не отвечает нынешним реалиям, заявил в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии