В центре Барнаула перенесут остановку общественного транспорта

Изменения связаны с обновлением здания — решение согласовали в городском комитете по дорожному хозяйству Остановку общественного транспорта "улица Анатолия" возле здания на улице на Анатолия, 137, в Барнауле решили перенести.
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