БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 281 подписчик

Доприглашались. Мигранты проломили голову депутату Госдумы Матвееву

Доприглашались. Мигранты проломили голову депутату Госдумы Матвееву

Днём 18 июля произошёл вопиющий случай – в Самаре депутат Госдумы от КПРФ получил палкой по голове от гостя (а может уже и нашего соотечественника, сложное, чтоль дело?) из Средней Азии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
d
demyr150648
Едросы настолько управляемы и мнения не имеют, что даже железным колом колотить их по тому, чем обычные люди (не депутаты) мыслят, бесполезно. &quot;Их объект - вот эта стрелка!&quot; По сути - враги страны.
Ответить
17 час.
Леонид Никитин
Им в ГД, пока всем по башке не настучат, шевелиться не будут. Половина МВД, госчиновников и депутатов богатеет на деньги мигрантских диаспор. На юге России, всё скуплено азерами и армянами.
Ответить
17 час.
vladimir vedenkin
мигрантофилам
Ответить
17 час.

Картина дня

наверх