Днём 18 июля произошёл вопиющий случай – в Самаре депутат Госдумы от КПРФ получил палкой по голове от гостя (а может уже и нашего соотечественника, сложное, чтоль дело?) из Средней Азии.
Доприглашались. Мигранты проломили голову депутату Госдумы Матвееву
Комментарии
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d
demyr150648
Едросы настолько управляемы и мнения не имеют, что даже железным колом колотить их по тому, чем обычные люди (не депутаты) мыслят, бесполезно. "Их объект - вот эта стрелка!" По сути - враги страны.
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17 час.
Леонид Никитин
Им в ГД, пока всем по башке не настучат, шевелиться не будут. Половина МВД, госчиновников и депутатов богатеет на деньги мигрантских диаспор. На юге России, всё скуплено азерами и армянами.
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17 час.
vladimir vedenkin
мигрантофилам
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17 час.
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