На фоне подбитого Т-90 снимается чешское семейство

Обгоревшие борта и рваные пробоины от смертельных ударов, поднятый в последнем отчаянном усилии ответить, ствол танковой пушки, рваные траки, остановившие свой трудный бег — все это сегодня фон для фотосессии праздношатающейся пражской публики.