Картина дня. Финансы

45 587 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

На фоне подбитого Т-90 снимается чешское семейство

На фоне подбитого Т-90 снимается чешское семейство

Обгоревшие борта и рваные пробоины от смертельных ударов, поднятый в последнем отчаянном усилии ответить, ствол танковой пушки, рваные траки, остановившие свой трудный бег — все это сегодня фон для фотосессии праздношатающейся пражской публики.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх