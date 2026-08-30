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Царьград

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Венгерская АЭС под угрозой: Пьяный пилот угнал самолёт

Венгерская АЭС под угрозой: Пьяный пилот угнал самолёт

В Венгрии пьяный пилот угнал воздушное судно и направил его в сторону АЭС "Пакш". На перехват были направлены военные истребители.

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