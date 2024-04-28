Минниханов пригласил делегацию Туркменистана принять участие в KazanForum

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с Национальным лидером туркменского народа, Председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым в Ашхабаде в рамках празднования Дня ахалтекинского скакуна.
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