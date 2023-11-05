В Новосибирске спасли жизнь мужчине с вилами в голове

Хирурги спасли жизнь жителю Новосибирска после того, как ему извлекли из головы вилы, пишет НГС. В операции также приняли участие спасатели МАСС, которые назвали подобный случай уникальным и требующим ювелирной точности.
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