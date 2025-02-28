🤑 Всем привет! Рады сообщить, что мы запускаем серию статей про VAST — тот самый стандарт, который позволяет воспроизводить видеорекламу на любых устройствах: от смартфонов до больших телевизоров.
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🤑 Всем привет! Рады сообщить, что мы запускаем серию статей про VAST — тот самый стандарт, который позволяет воспроизводить видеорекламу на любых устройствах: от смартфонов до больших телевизоров.