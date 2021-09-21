ЦСКА обыграл «Спартак» в дерби

ЦСКА победил в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» со счетом 5:3.Главным героем встречи стал форвард армейцев Сергей Плотников, оформивший хет-трик, забив на 22-й, 34-й и 60-й минуте уже в пустые ворота, также за ЦСКА отличились Лукас Валльмар (33-я минута) и Сергей Андронов (54).