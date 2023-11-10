Блеск и трагедии изломанных судеб: топ-10 непревзойденных соборов Петербурга и их истории

Город на Неве притягивает туристов со всего мира своими исключительными достопримечательностями. Одной из них несомненно является россыпь соборов и храмов, каждый из которых имеет свою уникальную историю и архитектурный стиль.
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