Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

113 подписчиков

Артета о том, что Томиясу 23 секунды вбрасывал аут: «Нет, прошло 8 секунд, думаю. Теперь придется играть с таймером, возможно»

Артета о том, что Томиясу 23 секунды вбрасывал аут: «Нет, прошло 8 секунд, думаю. Теперь придется играть с таймером, возможно»

«Арсенал» на выезде обыграл «Кристал Пэлас» (1:0), играя в меньшинстве с 67-й минуты из-за удаления защитника Такехиро Томиясу.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх