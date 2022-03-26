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Холанд отклонил первое предложение «Ман Сити» на 27-28 млн евро в год. Он ждет, что даст «Реал» (As)

«Манчестер Сити» и «Реал» ведут борьбу за Эрлинга Холанда. По данным As, на прошлой неделе нападающий дортмундской «Боруссии» отклонил первое предложение от «Ман Сити» на 600 тысяч евро в неделю.

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