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Глава МИД России Лавров: Запад хочет расчленить Россию

Глава МИД России Лавров: Запад хочет расчленить Россию

Западные страны без стеснения призывают расчленить Россию. Все это говорит о разгуле русофобии. Такое мнение выразил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе выступления на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в США, его слова передало РИА «Новости».

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