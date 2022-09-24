Глава МИД России Лавров: Запад хочет расчленить Россию

Западные страны без стеснения призывают расчленить Россию. Все это говорит о разгуле русофобии. Такое мнение выразил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе выступления на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в США, его слова передало РИА «Новости».