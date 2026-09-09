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Царьград

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Русская блондинка в центре скандала: как Швеция ищет «руку Кремля» перед выборами

Русская блондинка в центре скандала: как Швеция ищет «руку Кремля» перед выборами

Обвинения в адрес Полины Малаберг без доказательств стали оружием в борьбе правых и левых коалиций, вскрыв глубину исторической русофобии.

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