Росэнергоатом станет эксплуатирующей организацией первой в России АЭС малой мощности Соответствующий приказ был подписан главой госкорпорации Росатом Алексеем Лихачевым.
Пронедра
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Росэнергоатом станет эксплуатирующей организацией первой в России АЭС малой мощности Соответствующий приказ был подписан главой госкорпорации Росатом Алексеем Лихачевым.
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