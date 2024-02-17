Главное из заявлений о смерти Навального: ▪️Заключенный почувствовал себя плохо после прогулки в колонии, сообщило управление ФСИН по Ямало-Ненецкому округу.
ЧТО СЛУЧИЛОСЬ С НАВАЛЬНЫМ В ТЮРЬМЕ НА САМОМ ДЕЛЕ? США ПЕРЕШЛИ К ЗАПАСНОМУ ПЛАНУ
Комментарии
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LD
Leon Dan
Отложенное воздействие в интересах. А сидел для того, чтобы не избежал.
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5 час.
Владимир Ильин
Документальный фильм ФБК «Дворец для Путина» был размещён в Интернете 19 января 2021 года. А 2 февраля 2021 года Симоновский суд заменил условный срок Навальному, назначив 2 года и 8 месяцев колонии общего режима. Нет ли причинно-следственной связи между этими двумя событиями?
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4 час.
Алина Белова
Этого юриста-недотёпу американцы содержали и давали задания , поэтому им важен он, а Гонсало - пустое место для них.
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2 час.
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