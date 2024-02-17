ЧТО СЛУЧИЛОСЬ С НАВАЛЬНЫМ В ТЮРЬМЕ НА САМОМ ДЕЛЕ? США ПЕРЕШЛИ К ЗАПАСНОМУ ПЛАНУ

LD Leon Dan Отложенное воздействие в интересах. А сидел для того, чтобы не избежал.

Владимир Ильин Документальный фильм ФБК «Дворец для Путина» был размещён в Интернете 19 января 2021 года. А 2 февраля 2021 года Симоновский суд заменил условный срок Навальному, назначив 2 года и 8 месяцев колонии общего режима. Нет ли причинно-следственной связи между этими двумя событиями?