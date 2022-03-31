Аргументы недели

97 845 подписчиков

Глава МИД Турции: встреча Глав МИД России и Украины возможна в ближайшие две недели

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обсудил возможность и организацию встречи Министра иностранных дел России Сергея Лаврова и Министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулеба.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх